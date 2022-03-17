Саутгейт о ЧМ в Катаре: «Там есть проблемы с правами человека, это вызывает озабоченность. Важно подготовить игроков»

высказался о том, что пройдет в Катаре.

«Футбольная ассоциация Англии провела большое исследование. Думаю, важно наилучшим образом подготовить игроков, чтобы у них было понимание проблем. Там есть проблемы с правами человека, это вызывает озабоченность.

Было бы слишком сложно пытаться охватить все проблемы одним заявлением. Не думаю, что мы будем говорить с игроками о вещах, которые в любом случае не являются для нас основополагающими.

У нас есть опасения по поводу того, что болельщики будут чувствовать себя некомфортно, опасения по поводу условий строительства стадионов и опасения по поводу прав человека», – сказал главный тренер сборной .