Юрист Прокопец: «Не вижу оснований отстранения России. ФИФА не хочет делать резких движений»

Спортивный юрист оценил вероятность исключения из ФИФА.

«Я считаю, что исключать РФС конгресс ФИФА не будет. С момента предыдущего решения кардинально в мире ничего не поменялось. Приостановление участия в турнирах было после решения , который спустил свои рекомендации по нисходящей. Не вижу оснований, почему ФИФА должна принять решение еще жестче.

Выступать за наше исключение может кто угодно, но решение не принимается на ходу. Этот вопрос должен быть внесено в повестку. Но ФИФА всеми движениями показывает, что не хочет делать резких движений.

До решения МОК они вообще нас допустили к игре в нейтральном статусе. Потом ФИФА не пошла на поводу тех, кто просил всех разрешить легионерам полностью расторгнуть контракты. Я не думаю, что будет исключение», – сказал Прокопец.