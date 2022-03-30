ФИФА не заинтересована в исключении России из состава организации («Чемпионат»)

ФИФА не заинтересована в исключении РФС из состава организации.

«Позиция ФИФА и УЕФА сейчас звучит примерно так: «После нормализации ситуации давайте садиться и разговаривать о возвращении России», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

По его оценке, исключение РФС из ФИФА – наименее вероятный вариант развития событий.

Также источник рассказал, что в случае сохранения членства российской организации в ФИФА, конгресс международной федерации футбола, скорее всего, либо оставит в силе действующие санкции против РФС, либо приостановит деятельность РФС в организации.

Конгресс ФИФА, на котором, вероятно, будет рассмотрен вопрос о статусе , состоится завтра, 31 марта.

Россию могут исключить из ФИФА уже 31 марта. Что нужно знать?