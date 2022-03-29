Алексей Сорокин: «Вопроса исключения РФС в повестке конгресса ФИФА нет, насколько мне известно»

ФИФА не включила в повестку конгресса вопрос об исключении РФС.
Об этом сообщил член российский делегации Алексей Сорокин.
«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет.
Но, конечно, как и любой вопрос, он может возникнуть в процессе обсуждения.
Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», – сказал Сорокин.
Россию могут исключить из ФИФА уже 31 марта. Что нужно знать?