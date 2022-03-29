Криштиану Роналду: «ЧМ без Португалии невозможен. Не думаю, что Северная Македония нас удивит»

Криштиану Роналду высказался о том, что Португалия может не попасть на ЧМ-2022.
У форварда «Манчестер Юнайтед» спросили, как он относится к тому, что может пропустить турнир.
«Чемпионат мира без Португалии невозможен. В этом вопросе нет никаких индивидуальностей.
Мы удивлены [вылетом Италии]. Северная Македония удивила во многих матчах. Но я не думаю, что они удивят нас. Португалия сыграет лучше и выйдет на чемпионат мира. Мы знаем, что поедем на турнир, если победим. Если этого не произойдет, то мы окажемся за бортом.
На нас лежит ответственность за позитивный настрой и победу. Я вижу, что все хорошо готовы. Хотим показать максимум», – сказал капитан сборной Португалии.
Матч между сборными Португалии и Северной Македонии начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. На Sports.ru будет доступная текстовая онлайн-трансляция. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.