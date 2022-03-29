Криштиану Роналду: «ЧМ без Португалии невозможен. Не думаю, что Северная Македония нас удивит»

высказался о том, что Португалия может не попасть на .

У форварда спросили, как он относится к тому, что может пропустить турнир.

«Чемпионат мира без Португалии невозможен. В этом вопросе нет никаких индивидуальностей.

Мы удивлены [вылетом Италии]. удивила во многих матчах. Но я не думаю, что они удивят нас. сыграет лучше и выйдет на чемпионат мира. Мы знаем, что поедем на турнир, если победим. Если этого не произойдет, то мы окажемся за бортом.

На нас лежит ответственность за позитивный настрой и победу. Я вижу, что все хорошо готовы. Хотим показать максимум», – сказал капитан сборной Португалии.

Матч между сборными Португалии и Северной Македонии начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. На Sports.ru будет доступная текстовая онлайн-трансляция. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.