Криштиану Роналду: «ЧМ без Португалии невозможен. Не думаю, что Северная Македония нас удивит»

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Криштиану Роналду высказался о том, что Португалия может не попасть на ЧМ-2022.

У форварда «Манчестер Юнайтед» спросили, как он относится к тому, что может пропустить турнир.

«Чемпионат мира без Португалии невозможен. В этом вопросе нет никаких индивидуальностей.

Мы удивлены [вылетом Италии]. Северная Македония удивила во многих матчах. Но я не думаю, что они удивят нас. Португалия сыграет лучше и выйдет на чемпионат мира. Мы знаем, что поедем на турнир, если победим. Если этого не произойдет, то мы окажемся за бортом.

На нас лежит ответственность за позитивный настрой и победу. Я вижу, что все хорошо готовы. Хотим показать максимум», – сказал капитан сборной Португалии.

Матч между сборными Португалии и Северной Македонии начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. На Sports.ru будет доступная текстовая онлайн-трансляция. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

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