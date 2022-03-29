Роналду перед Северной Македонией: «Этот матч – вопрос жизни и смерти. Хочу, чтобы фанаты на «Драгау» показали, что такое ад»

попросил фанатов поддержать сборную .

Сегодня португальцы сыграют против Северной Македонии в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022.

«Я призываю фанатов – хочу, чтобы на вы показали, что такое ад.

Вчера перед сном я думал о том, что хочу, чтобы из-за поддержки фанатов не было слышно наш гимн. Пусть фанаты споют его а капелла, чтобы показать наши страсть, силу и единство перед общей целью – выходом на чемпионат мира.

Для нас предстоящий матч – это вопрос жизни и смерти. Мы несем ответственность и должны победить. Это игра всей нашей жизни. во многих матчах удивляла соперников, но я думаю, что нас они не удивят», – сказал капитан сборной Португалии.

Матч между сборными Португалии и Северной Македонии начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. На Sports.ru будет доступная текстовая онлайн-трансляция. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.