Роналду о Северной Македонии: «Люди думают, что Португалии будет проще. Но соперник заслужил быть здесь, нас ждет сложный матч»

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Криштиану Роналду не считает Северную Македонию легким соперником.

Сегодня сборная Португалии сыграет с македонцами в финале стыков ЧМ-2022 за право выступить в финальной части мирового первенства.

«Нам предстоит матч против Северной Македонии, и люди наверняка думают, что Португалии будет проще.

На мой взгляд, нас ждет крайне тяжелый матч, потому что если Северная Македония уже здесь, значит, они это заслужили.

Тем не менее я считаю, что если мы покажем свой лучший уровень, как я уже говорил ранее, при полной поддержке стадиона, если мы зажжем здесь на «Драгау», думаю, добьемся положительного результата», – сказал капитан сборной Португалии.

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