Роналду о Северной Македонии: «Люди думают, что Португалии будет проще. Но соперник заслужил быть здесь, нас ждет сложный матч»

Криштиану Роналду не считает Северную Македонию легким соперником.
Сегодня сборная Португалии сыграет с македонцами в финале стыков ЧМ-2022 за право выступить в финальной части мирового первенства.
«Нам предстоит матч против Северной Македонии, и люди наверняка думают, что Португалии будет проще.
На мой взгляд, нас ждет крайне тяжелый матч, потому что если Северная Македония уже здесь, значит, они это заслужили.
Тем не менее я считаю, что если мы покажем свой лучший уровень, как я уже говорил ранее, при полной поддержке стадиона, если мы зажжем здесь на «Драгау», думаю, добьемся положительного результата», – сказал капитан сборной Португалии.