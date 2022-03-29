Дмитрий Комбаров о футболе: «Везде у нас есть проблемы, коррупция, блат. Примеров не могу привести»

высказался о коррупции в российском футболе.

– Проблемы в российском футболе – в коррупции и блате?

– Везде у нас есть проблемы, везде есть какая-то коррупция, везде есть блат какой-то. Насчет блата, даже взять нас, когда мы были молодые, друзья или богатые пропихивали своих детей. У тех, кого пропихивают, в основном нет мотивации, потому что у них и так все хорошо.

Проанализируй РПЛ – если пять москвичей из всей лиги наберешь, уже хорошо. Все остальные – кто с Владивостока, кто с Барнаула, с других концов страны. Все голодные – вот такие в основном и начинают играть.

А про блат ты, наверное, имел в виду, что в кабинетах решается?

– Да.

– Если честно, я на эту тему не могу, потому что это громкие заявления, которые должны быть подкреплены доказательствами. Возможно, есть, наверняка есть, как и в любой другой деятельности.

Но опять же, на эту тему можно рассуждать. У человека, который занимает какую-то должность, у него тоже есть свое видение футбола, которое может не совпадать видением болельщиков, коллег. Можно ли это назвать коррупцией? Нет, наверное.

Он поставит на должность человека, который, по его мнению, сможет решить вопрос, проблему. Коррупция ли это? Можно по-разному трактовать. Если глобально рассудить, это всего лишь видение человека, и он так видит развитие футбола. Наверное, это не коррупция. А проблем хватает везде.

– А когда пропихивают человека именно за деньги?

– Таких примеров я не могу вам привести, потому что не знаю.

– Не сталкивался?

– Сталкивался, когда в детском футболе привели к нам одного футболиста. Мы поехали на сборы. А там ограниченное количество мест, и этот футболист, который по блату поехал, занял место нашего друга.

И там весь блат закончился его, когда на середине сбора он позвонил папе: «Пап, я тут не могу, меня здесь не принимают». И папа забрал его. Это в школе «Динамо» было. У нас был костяк, мы дружили. А он попал на место нашего друга.

– И вы ему оформили комфортное пребывание там?

– Комфортное, да. Мы по 5 человек жили – ему посчастливилось с нами в номере быть.

– Как это было?

– Как в армии. Дети – жестокие люди, они не понимают, когда остановиться. Многие не понимают – и мы не понимали тогда – насколько ты ущемляешь человека, травмируешь его психику. Ты только с возрастом это начинаешь понимать, попадая во взрослый коллектив, – сказал бывший защитник .