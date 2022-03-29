Дмитрий Комбаров: «Я религиозный человек, но, к сожалению, не очень часто хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь. Жизнь после смерти есть»

рассказал об отношении к религии.

– Многие говорят, что у близнецов одна душа на двоих. Ты в это веришь?

– Наверное, такое сверхъестественное в мире есть. Я в это верю. Думаю, что есть жизнь после смерти. Я это не отрицаю.

Есть феноменальные пары близнецов, которые так чувствуют – один заболел, другой заболел. В детстве у нас так и было.

А один раз мы ехали в машине при полной тишине, не играла музыка, мы оба молчали. И в один момент мы в голос начинаем петь одну и ту же песню. Начали петь, а потом смотрим друг на друга: что это за потусторонние явления?

– Ты религиозный человек или просто веришь в сверхъестественное?

– Я религиозный, но, скажем так, не фанатично. К сожалению, не очень часто хожу в церковь, к сожалению, не так часто исповедуюсь, причащаюсь. Считаю, что это, наверное, мое упущение.

Но в это я верю. Я крещеный, все наши дети тоже крещеные. Не просто так это все создано, сформировано тысячелетиями. И много видео в ютубе смотришь про вот это. Какие-то истории из Библии – это действительно завораживает, – сказал бывший защитник .