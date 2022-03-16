Депутат Журова о снижении зарплат в футболе: «Помните мой призыв не ехать в теплые страны? Теперь думают: может, действительно не надо было ехать?»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о снижении зарплат футболистов.

«Было бы логично, чтобы футболисты и хоккеисты пошли на уменьшение зарплаты сейчас. Что касается других спортсменов – наверное, им это не надо. Зарплаты футболистов и хоккеистов отличаются от других спортсменов. Насколько я понимаю, футболист получает зарплату за контракт в клубе и как игрок сборной дополнительно. Думаю, каждый отнесется с пониманием, если им уменьшить заработную плату.

Не могу сказать про всех спортсменов, потому что у некоторых ставка в министерстве спорта маленькая по сравнению с футболистами. Не думаю, что этим спортсменам стоит уменьшать зарплату, так как они не участвуют на международных соревнованиях. У обычного спортсмена нет такого контракта, как у футболиста. И спонсоров почти нет у этих ребят. Футболистам платят клубы, а другие спортсмены получают деньги за счет призовых, которых у них сейчас нет. У Саши Большунова и у других будут потери, потому что они не получают призовые из-за неучастия на международных соревнованиях.

Думаю, сейчас никто не будет поднимать зарплату спортсменам. В 90-х было совсем тяжело – еды иногда не было. Но мы же это пережили. Я не знаю, как это юное поколение переживет сейчас. Ребята немного побалованные деньгами сейчас. У них и призовые были, и зарплаты приемлемые сейчас. А нам надо было это перетерпеть. А вот готовы ли юные спортсмены пережить это? Не знаю. Надеюсь, что да.

Время непростое, но мы это переживали неоднократно. Сейчас ребята впервые с этим столкнулись, наверное, молодому поколению будет непросто. Особенно футболистам и хоккеистам, которые привыкли к своим финансам и жизни. Сейчас им придется уменьшить траты.

Помните же мой призыв не ехать в теплые страны зимой? Теперь они думают: а может, действительно не надо было ехать куда-то?» – сказала Журова.

Ранее российские футболисты «Краснодара» согласились на понижение зарплаты, кто-то – в три раза. Легионеры уже покинули клуб.