«Лидс» отклонил 35-миллионное предложение «Барсы» о трансфере Рафиньи. Английский клуб хочет 75 млн евро

Крупное предложение «Барселоны» о трансфере Рафиньи отклонено «Лидсом».

Каталонцы предложили 35 млн евро за вингера, но английский клуб это не устроило, сообщает Diario Sport.

«Лидс» заявил «блаугране», что они могут купить бразильца, заплатив отступные, – 75 млн евро.

Тем не менее в «Барселоне» уверены, что смогут подписать Рафинью по более выгодной цене. Сине-гранатовые продолжат переговоры.

В этом сезоне Рафинья провел 27 матчей за в , забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его полная статистика – здесь.