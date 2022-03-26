«Лидс» отклонил 35-миллионное предложение «Барсы» о трансфере Рафиньи. Английский клуб хочет 75 млн евро

Крупное предложение «Барселоны» о трансфере Рафиньи отклонено «Лидсом».
Каталонцы предложили 35 млн евро за вингера, но английский клуб это не устроило, сообщает Diario Sport.
«Лидс» заявил «блаугране», что они могут купить бразильца, заплатив отступные, – 75 млн евро.
Тем не менее в «Барселоне» уверены, что смогут подписать Рафинью по более выгодной цене. Сине-гранатовые продолжат переговоры.
В этом сезоне Рафинья провел 27 матчей за «Лидс» в АПЛ, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его полная статистика – здесь.