Фердинанд о поиске нового тренера для «МЮ»: «Сейчас нет доступного человека вроде Гвардиолы»

высказался о поиске нового главного тренера для «Манчестер Юнайтед».

«Ни у кого из нас нет ответа на вопрос о том, когда мы сможем сказать: «Это определенно тот человек».

Думаю, будут кричать имена и Эрика тен Хага – двух фаворитов, о которых говорят люди. Послушайте, это как подбросить монету. Сейчас нет человека, услышав чье имя немедленно можно сказать: «О, хорошо». Сейчас нет доступного человека вроде .

Когда «Манчестер Сити» искал тренера, они правильно подумали, что это тот человек, в котором можно быть уверенным на 100 процентов, о котором можно подумать: «Он идеален», – сказал бывший защитник .