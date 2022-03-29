Иванов не будет судить в 23-м туре РПЛ. ЭСК признал, что он ошибся в матче «Нижний Новгород» – «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Гоцук Нижний Новгород Айртон Футбол

Арбитр Сергей Иванов не получил назначение на 23-й тур РПЛ.

На прошлой неделе ЭСК РФС признала, что 37-летний судья допустил ошибку в игре 22-го тура между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» (1:1).

В концовке первого тайма игрок «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук ударил защитника «Спартака» Айртона. Бразилец не смог продолжить игру и был заменен. Иванов не увидел нарушения в этом эпизоде. Позже у Айртонаа диагностировали контузию кости и мышц голени.

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС с просьбой оценить работу Иванова. ЭСК подтвердила, что Иванов ошибочно не удалил Гоцука.

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные