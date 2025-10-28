Шварц уволен из «Нью-Йорк Ред Буллс». Команда экс-тренера «Динамо» не вышла в плей-офф МЛС
Бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц уволен из «Нью-Йорк Ред Буллс».
Клуб МЛС объявил, что 47-летний тренер не будет работать с командой со следующего сезона.
Шварц отработал в «Нью-Йорк Ред Буллс» два сезона. В первом сезоне немца клуб стал лучшим в Восточной конференции и вышел в финал Кубка МЛС. В текущем сезоне «Нью-Йорк Ред Буллс» не вышли в плей-офф, заняв 10-е место в конференции.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Нью-Йорк Ред Буллс»
