Шварц уволен из «Нью-Йорк Ред Буллс». Команда экс-тренера «Динамо» не вышла в плей-офф МЛС

Бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц уволен из «Нью-Йорк Ред Буллс».

Клуб МЛС объявил, что 47-летний тренер не будет работать с командой со следующего сезона.

Шварц отработал в «Нью-Йорк Ред Буллс » два сезона. В первом сезоне немца клуб стал лучшим в Восточной конференции и вышел в финал Кубка МЛС. В текущем сезоне «Нью-Йорк Ред Буллс» не вышли в плей-офф, заняв 10-е место в конференции.

Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк». Команда экс-тренера «Динамо» идет последней в Турции (A Spor)