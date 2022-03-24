Президент РФС Александр Дюков оценил судейство в в феврале и марте.

«В первых турах качество судейства в РПЛ, мягко говоря, было не самым высоким. Я объясняю это тем, что был значительный перерыв. Чтобы войти в игровой тонус, судьям тоже нужно время, как и футболистам.

В последнем туре судейство стало качественнее. Единственная ошибка — эпизод в Нижнем Новгороде. Но там арбитр следовал тем рекомендациям, которые он получил. ЭСК примет решение по этому эпизоду.

[о высказываниях представителей клубов] С большим уважением отношусь к Слуцкому, но могу списать эти высказывания на его эмоции. Нужно стараться держать себя в руках. Отметил бы, что в том матче были неправильные решения в ряде эпизодов, но решений в пользу было даже больше, чем в пользу «Ростова», – сказал Дюков.