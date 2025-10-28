«Палмейрас» рассматривает подписание Вендела зимой (BolaVIP)
«Палмейрас» рассматривает возможность подписания Вендела зимой.
По инормации BolaVIP, за подписание полузащитника «Зенита» выступает спортивное руководство клуба и главный тренер Абел Феррейра. Вендела считают идеальным кандидатом на позицию центрального полузащитника, усиление которой в «Палмейрасе» считают приоритетом.
Отмечается, что подписание Вендела рассматривалось «Палмейрасом» минувшим летом, но переговоры зашли в тупик из-за календаря «Зенита». Также рассматривалась кандидатура Жерсона, но в итоге клуб решил отказаться от этого варианта.
В сезоне-2025/26 Вендел провел 10 матчей в Мир РПЛ, отметившись двумя ассистами. Подробную статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BolaVIP
