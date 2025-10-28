Месси об МЛС: «Клубы должны подписывать кого хотят, без ограничений и правил. Тогда многие значимые игроки приедут, чтобы развивать футбол в США»

Лионель Месси призвал к ослаблению ограничений на трансферы в МЛС.

«У каждого клуба должна быть возможность привлекать игроков и подписывать контракты с теми, кого они хотят, без каких-либо ограничений или правил, кого приглашать.

Не думаю, что сегодня все клубы в США обладают достаточным влиянием для этого, и мне кажется, что если бы им дали свободу, то многие более значимые игроки приезжали бы [в МЛС] и помогали развитию [футбола] Соединенных Штатов», – сказал нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины .

В МЛС есть старший (20 игроков) и дополнительный составы (10 игроков), а также слоты для «назначенных» (суперзвезды), «местных», «доморощенных» и «международных» игроков. У каждой категории свои зарплатные лимиты. Международные слоты распределяются между клубами перед сезоном. На них можно обменивать игроков.

В МЛС действует потолок зарплат и лимит зарплаты на одного игрока. Но есть исключения – три слота «назначенных игроков».

МЛС – лига необычных правил. Вот топ-20: например, про 10 секунд на замену