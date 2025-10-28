  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси об МЛС: «Клубы должны подписывать кого хотят, без ограничений и правил. Тогда многие значимые игроки приедут, чтобы развивать футбол в США»
5

Месси об МЛС: «Клубы должны подписывать кого хотят, без ограничений и правил. Тогда многие значимые игроки приедут, чтобы развивать футбол в США»

Лионель Месси призвал к ослаблению ограничений на трансферы в МЛС.

«У каждого клуба должна быть возможность привлекать игроков и подписывать контракты с теми, кого они хотят, без каких-либо ограничений или правил, кого приглашать.

Не думаю, что сегодня все клубы в США обладают достаточным влиянием для этого, и мне кажется, что если бы им дали свободу, то многие более значимые игроки приезжали бы [в МЛС] и помогали развитию [футбола] Соединенных Штатов», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.

В МЛС есть старший (20 игроков) и дополнительный составы (10 игроков), а также слоты для «назначенных» (суперзвезды), «местных», «доморощенных» и «международных» игроков. У каждой категории свои зарплатные лимиты. Международные слоты распределяются между клубами перед сезоном. На них можно обменивать игроков.

В МЛС действует потолок зарплат и лимит зарплаты на одного игрока. Но есть исключения – три слота «назначенных игроков».

МЛС – лига необычных правил. Вот топ-20: например, про 10 секунд на замену

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: NBC Sports
logoЛионель Месси
трансферы
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Андрей Канчельскис: «После распада СССР у нас пропали традиции и идеи. Раньше выигрывали Кубки Европы, Олимпиады, но все профукали. 72 года была единая система, сейчас все вразнобой»
15 минут назад
На матче «Ротора» в поддержку пожилых людей и ветеранов спорта собрали 600 тысяч рублей
37 минут назадТрибуна
Кубок Испании. «Негрейра» против «Сосьедада» Захаряна, «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»
42 минуты назад
Кубок Германии. 2-й раунд. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Айнтрахта», «Лейпциг» сыграет с «Энерги», «Бавария», «Байер» и «Штутгарт» проведут свои матчи в среду
47 минут назад
В «Барсе» допускают, что «Реал» организовал «клеветническую кампанию» против Ямаля – потому что опасается его как Месси ранее (Diario Sport)
50 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Аталанты», «Наполи» в гостях у «Лечче», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 14:35
«Барсу» вызвали в суд по делу Негрейры как подозреваемую сторону. От имени клуба выступит вице-президент Елена Форт, экс-глава «блауграны» Гаспар и советник по судейству Сегура – свидетели
сегодня, 14:21
«Серик» Юрана вылетел из Кубка Турции. Тренера не было в протоколе, из российских футболистов в заявке был только сын Садыгова
сегодня, 13:58
«Палмейрас» рассматривает подписание Вендела зимой (BolaVIP)
сегодня, 13:57
«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «КАМАЗ» прошел «Челябинск» по пенальти, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
2 минуты назад
Виктор Гусев: «Комментирует Генич – у меня сразу хорошее настроение. На футбольные шоу времени нет, еле успеваю за новостями следить. Представляете, интервью Пугачевой еще не смотрел»
28 минут назад
«Аталанта» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
32 минуты назад
«Лечче» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
36 минут назад
Мостовой о Личке: «Не верю, что он придет в «Спартак», футбол – не наука. Марцел захочет вернуться в РПЛ, это лакомый чемпионат – готов ему помочь!»
44 минуты назад
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
57 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии.«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Охдуда»
сегодня, 14:35Live
Шварц уволен из «Нью-Йорк Ред Буллс». Команда экс-тренера «Динамо» не вышла в плей-офф МЛС
сегодня, 14:20
Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Гримсби» сыграет с «Брентфордом», «Фулхэм» в гостях у «Уикома», «Арсенал», «Ман Сити», «Челси» и «Ливерпуль» проведут свои матчи в среду
сегодня, 14:10
Спаллетти о «Ювентусе»: «Кто бы ни пришел вместо Тудора, ему повезет: он найдет хорошо подготовленную команду. Сейчас я меньше всего подхожу для разговоров о «Юве»
сегодня, 13:25