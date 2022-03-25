Кьеллини о 0:1 с Северной Македонией: «Италия совершала ошибки с сентября и теперь заплатила за них»

Джорджо Кьеллини высказался после непопадания сборной Италии на ЧМ-2022.
Команда уступила Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче.
«Сложно это объяснить. Мы снова играли хорошо, но просто не могли забить. Вряд ли можно сказать, что мы играли самонадеянно.
Мы совершали ошибки с сентября и по сегодняшний день и теперь заплатили за них. Я горжусь партнерами и этой командой. Мы, разумеется, расстроены, нам нужна перезагрузка.
Внутри нас зияет пустота, но мы надеемся, что получим силы идти вперед в дальнейшем. Надеюсь, тренер будет с нами, он многое дал команде. И надеюсь, что через четыре года мы все же выступим на ЧМ.
Не то чтобы мы не создавали моментов – у нас 32 удара. И у наших ворот рискованных ситуаций не возинкало. Возможно, сейчас тяжело анализировать ситуацию, но парни оставили на поле все силы в надежде на иной результат», – сказал RAI Sport защитник, представляющий «Ювентус».
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