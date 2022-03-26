Баннер с запросом в Google «Италия ЧМ Катар 2022» и припиской «Вы имели в виду Швейцарию?» показал фанат на игре с Англией

Болельщик сборной Швейцарии вывесил баннер на тему пропуска Италией ЧМ-2022.

Во время товарищеской игры швейцарцев против (1:2) зритель продемонстрировал полотно, имитирующее поисковую страницу Google.

В поле для запроса было написано «Италия ЧМ Катар 2022», а чуть ниже – «Возможно, вы имели в виду: Швейцария».

Итальянцы заняли в квалификационной группе C второе место, пропустив вперед Швейцарию, и потерпели поражение в стыках от Северной Македонии (0:1).

Изображение: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

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