Верратти попросил фанатов не оскорблять игроков сборной Италии: «В футболе и жизни не все ожидания оправдываются»

попросил итальянских болельщиков не оскорблять игроков сборной.

Команда Роберто Манчини уступила Северной Македонии (0:1) в стыковом матче и второй раз подряд пропустит финальную часть мирового первенства.

«Когда побеждаешь, легко всех благодарить. Сегодня я хочу сделать это после поражения, которое лишило нас шансов выступить на самом ярком и привлекательном турнире не только для игроков, но и в даже большей степени для болельщиков сборной Италии со всего мира.

Хочу поблагодарить всех сотрудников, футболистов и всех тех, кто работает с энтузиазмом и страстью в интересах сборной. К сожалению, в футболе и жизни не все ожидания, цели и мечты реализовываются.

Я не думаю, что оскорбления – лучший способ справиться с этим, потому что каждый из нас отдал все силы, однако этого, к несчастью, не хватило.

Прежде всего не трогайте молодых игроков, если уж вы хотите оскорблять нас, «старичков», но вы забываете, что мы такие же люди, как вы, обычные люди, и мы тоже можем переживать невероятные эмоции даже в мелочах», – написал хавбек сборной Италии в инстаграме.