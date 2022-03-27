Берарди о вылете Италии: «Пытались победить всеми способами, но этого было мало. Остается извиниться за разбитую мечту»

высказался о поражении Италии от Северной Македонии в стыках .

«Когда оцениваешь все с холодным разумом, еще больнее.

Мечта всех итальянцев была уничтожена худшим способом из возможных. Верьте или нет, но мы действительно многое сделали. Мы пытались добиться успеха всеми возможными способами, но этого было недостаточно.

Мы все хотели попасть на ЧМ в Катаре. Для многих из нас это было бы первое выступление на этом прекрасном турнире. Нашей обязанностью было вывести страну на ЧМ, принять участие в чудесном путешествии – сродни тому, что было летом.

Мы обязаны были и могли сделать больше, и больше всего нас злит то, что мы этого не сделали.

Тут особо нечего добавить. Разве что попросить прощения за то, что мечта разбита. Но мы будем работать, чтобы претворить мечту в жизнь», – написал вингер.

В течение матча с Северной Македонией Берарди нанес 8 ударов, 2 – в створ. Всего команда пробила 32 раза (в створ – 5).