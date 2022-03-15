Хорватский футбольный союз убеждает Ловрена не возвращаться в Россию (Metaratings)

Хорватский футбольный союз убеждает не возвращаться в Россию.

Защитник планировал вернуться в Санкт-Петербург после матчей сборных, но на него оказывается сильное давление со стороны Хорватского футбольного союза. В организации считают, что игрок сборной должен приостановить контракт с клубом.

В «Зените» знают о сложившейся ситуации, но не могут на нее повлиять. В клубе опасаются, что Ловрен может согласиться на предложение федерации и откажется возвращаться в Санкт-Петербург, сообщает Metaratings.