Хорватский футбольный союз убеждает Ловрена не возвращаться в Россию (Metaratings)

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Хорватский футбольный союз убеждает Деяна Ловрена не возвращаться в Россию.

Защитник «Зенита» планировал вернуться в Санкт-Петербург после матчей сборных, но на него оказывается сильное давление со стороны Хорватского футбольного союза. В организации считают, что игрок сборной должен приостановить контракт с клубом.

В «Зените» знают о сложившейся ситуации, но не могут на нее повлиять. В клубе опасаются, что Ловрен может согласиться на предложение федерации и откажется возвращаться в Санкт-Петербург, сообщает Metaratings.

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