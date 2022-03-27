«У дуэта Мбаппе и Бензема мало аналогов в мире. Они как Роналдо и Ривалдо, Ромарио и Бебето». Матюиди о форвардах

Блез Матюиди сравнил дуэт Карим Бензема – с тандемом Ривалдо – .

«Я видел, как его, совсем молодого, вызвали в сборную. Он уже обладал таким талантом, такой необыкновенной работоспособностью, что я представил, как он станет одним из лучших футболистов на планете.

Но я не думал, что он будет развиваться столь стремительно. Для 23-летнего у него исключительные достижения. И многое еще впереди – у него невероятное стремление к индивидуальным и командным титулам.

Его дуэт с почти не имеет аналогов. очень повезло с ним. Мне вспоминаются великие команды с Ромарио и Бебето или Роналдо и Ривалдо», – отметил бывший полузащитник сборной Франции.