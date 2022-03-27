Юрист Монтес: «Ставлю на то, что Флорентино Перес уже подписал контракт с Мбаппе»

Висенте Монтес считает, что нападающий Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».
Монтес является юристом, который принимал участие в трансфере по переходу Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал».
«Ставлю на то, что Флорентино Перес уже подписал контракт с Мбаппе.
Думаю, то же самое касается и Эрлинга Холанда, Флорентино подпишет его.
Знаю, что «Манчестер Сити» хочет приобрести девятку после фиаско с Харри Кейном. Финансово они выглядят сильнее «Реала» в этой гонке», – заявил Монтес.
Раскрыта хитрость «Реала», чтобы заполучить и Мбаппе, и Холанда. Обманывали, что готовы платить за Килиана 200 млн евро