Юрист Монтес: «Ставлю на то, что Флорентино Перес уже подписал контракт с Мбаппе»

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Висенте Монтес считает, что нападающий Килиан Мбаппе перейдет в «Реал».

Монтес является юристом, который принимал участие в трансфере по переходу Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал».

«Ставлю на то, что Флорентино Перес уже подписал контракт с Мбаппе.

Думаю, то же самое касается и Эрлинга Холанда, Флорентино подпишет его.

Знаю, что «Манчестер Сити» хочет приобрести девятку после фиаско с Харри Кейном. Финансово они выглядят сильнее «Реала» в этой гонке», – заявил Монтес.

Раскрыта хитрость «Реала», чтобы заполучить и Мбаппе, и Холанда. Обманывали, что готовы платить за Килиана 200 млн евро

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