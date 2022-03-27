Франсеск Фабрегас: «Мбаппе по силам побить все рекорды в Ла Лиге. Он перейдет в «Реал», видимо»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас высказался о будущем форварда Килиана Мбаппе.
«Его будущее в его же руках. Я нечасто видел, чтобы кто-то делал то, что делает он. У него есть мощь и умение забивать уровня Роналдо. Как и у Анри, проявляется и небольшая самонадеянность – в хорошем смысле. Он говорит всем, что он лучший и что сам об этом знает, и это придает ему сил.
Я помню, как мы играли с Анри, и как только я видел свободное пространство впереди него, сразу отдавал туда мяч, понимая, что он настолько легко может им воспользоваться, словно у нас в команде 12 игроков.
Мбаппе 22 года, он может играть на высочайшем уровне еще 14 лет, если травмы обойдут его стороной. У меня нет связей в «Реале», но он перейдет именно туда, судя по тому, что говорят.
Думаю, он идеально впишется. В Ла Лиге ему по силам побить все рекорды», – сказал Фабрегас.
Боссы «Реала» считают, что могут подписать Холанда вместе с Мбаппе, если Эрлинг этого захочет. Клубу интересен и Тчуамени