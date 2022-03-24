«МЮ» хочет, чтобы Бруну был ключевой фигурой проекта вне зависимости от нового тренера. Игрок счастлив в клубе

и близки к подписанию нового контракта.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны начали переговоры о новом соглашении в июле прошлого года. Из-за проблем, с которыми «Ман Юнайтед» столкнулся по ходу сезона, переговоры шли медленно.

На прошлой неделе руководство «Юнайтед» общалось с агентами португальца, и это обсуждение принесло положительные результаты.

Бруну счастлив в «МЮ», а клуб хочет, чтобы полузащитник был ключевой фигурой проекта вне зависимости от того, кто станет новым тренером.

Переговоры о новом контракте выходят на завершающую стадию. Сторонам потребуется еще одна встреча, чтобы согласовать последние детали нового соглашения, а потом Бруну подпишет документы.

Сообщалось, что контракт португальца с «МЮ» будет рассчитан до 2027 года. Зарплата – 14-15 млн евро в год.

В этом сезоне 27-летний полузащитник провел 37 матчей за клуб во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 13 передач. Его статистика – тут.