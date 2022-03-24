Премьер-министр Великобритании о желании России провести Евро: «Это что-то за гранью сатиры. Не верю, что кто-то всерьез рассмотрит это предложение»

Борис Джонсон негативно отреагировал на желание России провести Евро в 2028 или 2032 году.

Вчера РФС выразил заинтересованность в проведении одного из чемпионатов Европы.

«Не могу поверить, что они действительно претендуют на это.

Могу сказать только одно: то, что какая-то футбольная организация захочет предоставить России право на проведение турнира в нынешних обстоятельствах – это что-то за гранью сатиры. Такое кажется непостижимым.

Я не верю, что кто-то всерьез рассмотрит предложение России», – заявил Премьер-министр Великобритании.