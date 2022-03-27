Ван Дейк о схеме: «Предпочитаю 4-3-3, но я не тренер Нидерландов. У него твердое мнение насчет 3-4-1-2»

Защитник Вирджил ван Дейк поставил под сомнение тактику сборной Нидерландов.

Команда обыграла Данию (4:2) в товарищеском матче, используя расстановку 3-4-1-2, выбранную главным тренером Луи ван Галом.

– Мы усердно работали, у нас было много собраний и тактических занятий. Есть и хорошее, есть и то, над чем нужно поработать. Мы все разберем.

Конечно, это новая для нас схема, к футболистам другие требования. Но я думаю, что нам многое удалось.

– Нравится ли вам эта тактика?

– Ну, я все еще предпочитаю 4-3-3, но я не главный тренер сборной. А у главного тренера очень твердое мнение на этот счет, – сказал футболист, представляющий , в интервью NOS.

Ван Гал объяснил тактику Нидерландов, передвигая бутылки Coca-Cola и воды на пресс-конференции