Ван Гал объяснил тактику Нидерландов, передвигая бутылки Coca-Cola и воды на пресс-конференции

выбрал необычный способ объяснить тактику сборной Нидерландов.

Специалист на пресс-конференции ответил на вопрос о схеме команды при помощи бутылок Coca-Cola и воды. Тренер передвигал их прямо на столе.

– Можете ли вы объяснить нам схему перевернутого треугольника?

– Да [берет бутылку Coca-Cola]. Смотри, это нидерландский треугольник. Нападающий [бутылка Coca-Cola] и два вингера [бутылки воды].

Но выходит, что это перевернутый треугольник! [передвигает бутылку Coca-Cola назад, а бутылки с водой вперед]. Получается, у нас теперь два нападающих и один, играющий десятку.

Это система, которая лучше всего работает с этим составом [речь идет о схеме 3-5-2].

Причина, по которой я не использовал ее на отборочных матчах чемпионата мира, заключается в том, что у меня не было достаточно времени, чтобы поработать над ней, – заявил главный тренер сборной Нидерландов.

• Can you explain to us the ‘inverted triangle’ Van Gaal: «Yes. (*grabs bottle of coke*). Look, this is the Dutch triangle. A striker (coke) and two wingers (water). But.. this is the inverted triangle! (moves coke forward & water backwards). Two strikers, 1 number 10!» pic.twitter.com/2nIwDQzy6X