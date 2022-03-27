Эриксен о голе за Данию первым касанием: «Идеальный способ начать возвращение в международный футбол»

Кристиан Эриксен поделился эмоциями после выхода на в поле в составе сборной Дании.
Футболист забил гол первым же касанием, выйдя на замену во втором тайме товарищеского матча против команды Нидерландов.
«Я был очень рад тем, как меня встретили нидерландские болельщики. Здесь я выступал за «Аякс», так что, конечно, они меня знают. Безусловно, это был очень душевный прием.
Я был счастлив, что мяч пришел ко мне, и, конечно, это было прекрасное завершение момента. Идеальный способ начать возвращение в международный футбол.
С нетерпением жду возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре, но впереди много игр, и я сосредоточен на них», – заявил Эриксен.
Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной на Евро-2020. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.
В январе полузащитник подписал контракт с «Брентфордом», а 26 февраля провел первый матч за новый клуб.