Эриксен о голе за Данию первым касанием: «Идеальный способ начать возвращение в международный футбол»

поделился эмоциями после выхода на в поле в составе сборной .

Футболист забил гол первым же касанием, выйдя на замену во втором тайме товарищеского матча против команды Нидерландов.

«Я был очень рад тем, как меня встретили нидерландские болельщики. Здесь я выступал за «Аякс», так что, конечно, они меня знают. Безусловно, это был очень душевный прием.

Я был счастлив, что мяч пришел ко мне, и, конечно, это было прекрасное завершение момента. Идеальный способ начать возвращение в международный футбол.

С нетерпением жду возможности сыграть на чемпионате мира в Катаре, но впереди много игр, и я сосредоточен на них», – заявил Эриксен.

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной на Евро-2020. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

В январе полузащитник подписал контракт с , а 26 февраля провел первый матч за новый клуб.