Канчельскис о «Спартаке»: «Нет стабильности, зато куча амбиций. Ваноли пришел в клуб, где революции каждый год»

Андрей Канчельскис считает, что амбиции не соответствуют состоянию клуба.

– Верите, что у получится в «Спартаке»?

– Сомневаюсь. Итальянцу будет очень тяжело. Он пришел в клуб, где каждый год вспыхивают революции. Нет стабильности, зато куча амбиций, которые зачастую ничем не подкреплены.

Пока в игре «Спартака» с появлением нового тренера ничего не изменилось. Разве что на месте и выходят новички – Мартинс Перейра и .

А после победы над «Динамо», похоже, началась эйфория. Ребята решили, что теперь и «Краснодар», оставшийся без легионеров, спокойно хлопнут. Но соперник показал характер и заслуженно увез домой три очка.

В чемпионате «Спартак» уже ни на что не претендует. Единственный шанс достойно завершить сезон – выиграть кубок. Но сначала в четвертьфинале надо пройти ЦСКА. Вот 20 апреля и узнаем, какие выводы сделал Ваноли из недавнего поражения в дерби, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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