Герман Ткаченко: «По Бакаеву шли разговоры с европейскими клубами, но сегодня говорить о переходе русского игрока в Европу наивно»

Европейские команды обсуждали потенциальный трансфер .

Об этом рассказал президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника , комментируя информацию о несостоявшемся переходе игрока в «Сассуоло» в зимнее трансферное окно.

«Это некорректная информация. Зимой Бака не мог перейти в «Сассуоло», мы не вели переговоров о переходе в иностранный клуб в прошлое окно.

Если говорить о вариантах на лето, то вести речь о переходе русского футболиста в Европу сегодня как минимум наивно. На сейчас, к сожалению, это невозможно. Разговоры с европейскими командами по Бакаеву шли, и шли позитивно, но я не люблю говорить о сделках, которые не состоялись.

Что касается продления контракта со «Спартаком», то ситуация такая же, но это сейчас как раз понятно, никто не может представить, каким будет русский футбол с июля. Я не только о формате, но и о мотивационном и экономическом ландшафте», – сказал Ткаченко.

Бакаев – герой дерби с «Динамо». Он должен играть чаще Ларссона и заслужил новый контракт