Герман Ткаченко: «По Бакаеву шли разговоры с европейскими клубами, но сегодня говорить о переходе русского игрока в Европу наивно»

Теги Спартак премьер-лига Россия Герман Ткаченко Зелимхан Бакаев агенты Чемпионат.com Футбол

Европейские команды обсуждали потенциальный трансфер Зелимхана Бакаева.

Об этом рассказал президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Спартака», комментируя информацию о несостоявшемся переходе игрока в «Сассуоло» в зимнее трансферное окно.

«Это некорректная информация. Зимой Бака не мог перейти в «Сассуоло», мы не вели переговоров о переходе в иностранный клуб в прошлое окно.

Если говорить о вариантах на лето, то вести речь о переходе русского футболиста в Европу сегодня как минимум наивно. На сейчас, к сожалению, это невозможно. Разговоры с европейскими командами по Бакаеву шли, и шли позитивно, но я не люблю говорить о сделках, которые не состоялись.

Что касается продления контракта со «Спартаком», то ситуация такая же, но это сейчас как раз понятно, никто не может представить, каким будет русский футбол с июля. Я не только о формате, но и о мотивационном и экономическом ландшафте», – сказал Ткаченко.

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