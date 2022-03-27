«Плохой игры Месси я не видел никогда. Но он не может вечно спасать всех нас, он лишь человек». Экс-тренер сборной Аргентины Хуньяли о Лео

Экс-тренер сборной Аргентины поддержал .

– Как высоко вы оцениваете Месси?

– Мне трудно быть беспристрастным. Мне посчастливилось тренировать его и поддерживать с ним очень крепкие отношения.

Плохой игры Месси я не видел никогда. Но он ведь всего лишь человек, он не может вечно спасать всех нас.

– Что думаете о его нынешнем психологическом состоянии?

– Никто не может быть доволен в нынешней ситуации, сам Месси в особенности. Он очень критично относится к своей игре, – сказал Клаудио Хуньяли, бывший ассистент Алехандро Сабельи в сборной .