Педри о Месси: «Наблюдая за игрой лучшего футболиста мира, многому учишься. Надеюсь, он сможет вернуться в «Барсу»

Педри выразил надежду на возвращение Лионеля Месси в «Барселону».
– Ходят разговоры о возможном возвращении Месси в «Барселону», что думаешь об этом?
– Мне отлично игралось с Месси, а вне поля он великолепный человек, поэтому я надеюсь, что он сможет вернуться. Мне нравилось играть с ним, иметь такого партнера – удовольствие.
– Переживаешь, когда видишь, что у Месси не ладится в «ПСЖ»?
– Я стараюсь смотреть матчи с его участием всегда, когда есть возможность. Когда наблюдаешь за игрой лучшего футболиста мира, многому учишься.
Но это правда, что когда у твоего друга что-то не получается, это немного неприятно, – сказал полузащитник «Барселоны».