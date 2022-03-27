Педри о Месси: «Наблюдая за игрой лучшего футболиста мира, многому учишься. Надеюсь, он сможет вернуться в «Барсу»

выразил надежду на возвращение в «Барселону».

– Ходят разговоры о возможном возвращении Месси в «Барселону», что думаешь об этом?

– Мне отлично игралось с Месси, а вне поля он великолепный человек, поэтому я надеюсь, что он сможет вернуться. Мне нравилось играть с ним, иметь такого партнера – удовольствие.

– Переживаешь, когда видишь, что у Месси не ладится в ?

– Я стараюсь смотреть матчи с его участием всегда, когда есть возможность. Когда наблюдаешь за игрой лучшего футболиста мира, многому учишься.

Но это правда, что когда у твоего друга что-то не получается, это немного неприятно, – сказал полузащитник «Барселоны».