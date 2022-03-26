Лионель Месси: «После ЧМ-2022 мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, хорошо или плохо он пройдет»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 Южная Америка Футбол

Лионель Месси высказался после победы Аргентины над Венесуэлой (3:0).

«Я думаю о том, что ждет нас сейчас, а это матч с Эквадором. После чемпионата мира мне придется многое переосмыслить. Все зависит от того, хорошо или плохо он пройдет. Давайте надеяться, что все сложится наилучшим образом.

Я очень долго был счастлив здесь, еще до победы в Кубке Америки. Люди демонстрируют мне свою любовь, и я благодарен им. Здесь все складывается само собой, мне легче на поле и вне его», – сказал форвард сборной Аргентины и «ПСЖ».

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