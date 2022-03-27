Хавбека «МЮ» Чонга ограбили у него дома. Преступники приставили ему нож к горлу и насмехались над ним

Полузащитник подвергся вооруженному ограблению.

Трое мужчин в балаклавах около трех часов ночи ворвались в дом . Преступники приставили нож к горлу спавшего футболиста и потребовали отдать им ювелирные украшения, часы и дизайнерские женские сумки.

В ходе ограбления злоумышленники насмехались над Чонгом из-за слабых мер безопасности в его доме.

Футболист был потрясен и напуган произошедшим. Прибывшая на место происшествия полиция предупредила Чонга, что грабители могли следить за его соцсетями.

Ограбление произошло 16 января, об инциденте стало известно только сейчас.

Чонг выступает за на правах аренды, но в период описываемых событий восстанавливался от травмы в расположении «Юнайтед».