Люк Шоу: «Я чувствую себя нужным в сборной. Не сказать, что этого нет в «МЮ», но здесь я получаю удовольствие от игры»

Защитник Люк Шоу рассказал, почему любит приезжать в сборную Англии.

Сегодня англичане одержали победу над Швейцарией в товарищеском матче (2:1).

«Всегда важно чувствовать себя нужным, и здесь, в сборной Англии, я особенно чувствую это.

Не хочу сказать, что в этого нет, но здесь я чувствую себя нужным и получаю удовольствие от своей игры.

Конечно, тяжело получать удовольствие, когда проигрываешь, и в клубе сейчас мы играем не лучшим образом, нужно это признать.

Этот сезон складывается недостаточно хорошо, поэтому быть довольным тут сложно», – сказал защитник «МЮ».