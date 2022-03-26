«Севилья» не решила, будет ли выкупать Марсьяля. Все идет к тому, что форвард вернется в «МЮ» летом

Будущее нападающего остается неопределенным.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что пока все идет к тому, что по завершении сезона 26-летний форвард вернется в английский клуб из аренды в «Севилье».

В договоре между клубами нет пункта о выкупе француза. Стороны не ведут переговоры о полноценном трансфере или продлении аренды. Ожидается, что примет решение о будущем Марсьяля в мае.

На прошлой неделе фанаты «Севильи» освистали Марсьяля на игре с (0:0). Нападающий забил за испанскую команду всего один гол в восьми матчах.