«Севилья» не решила, будет ли выкупать Марсьяля. Все идет к тому, что форвард вернется в «МЮ» летом

Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля остается неопределенным.
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что пока все идет к тому, что по завершении сезона 26-летний форвард вернется в английский клуб из аренды в «Севилье».
В договоре между клубами нет пункта о выкупе француза. Стороны не ведут переговоры о полноценном трансфере или продлении аренды. Ожидается, что «Севилья» примет решение о будущем Марсьяля в мае.
На прошлой неделе фанаты «Севильи» освистали Марсьяля на игре с «Реал Сосьедад» (0:0). Нападающий забил за испанскую команду всего один гол в восьми матчах.