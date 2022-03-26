Роналду признан лучшим игроком месяца в «МЮ» 3-й раз за сезон. Он сделал хет-трик «Тоттенхэму»

признан лучшим игроком в марте.

По количеству голосов 37-летний форвард опередил вингера и полузащитника .

В марте португалец провел два матча за «Юнайтед». В игре против «Тоттенхэма» (3:2) он сделал хет-трик, а в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1) не отметился результативными действиями.

До этого Роналду получал приз лучшему игроку «Юнайтед» в сентябре и октябре.

В этом сезоне футболист забил 18 голов и отдал 3 передачи в 33 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика – здесь.