Роналду признан лучшим игроком месяца в «МЮ» 3-й раз за сезон. Он сделал хет-трик «Тоттенхэму»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия болельщики Фред Джейдон Санчо Футбол

Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в марте.

По количеству голосов 37-летний форвард опередил вингера Джейдона Санчо и полузащитника Фреда.

В марте португалец провел два матча за «Юнайтед». В игре АПЛ против «Тоттенхэма» (3:2) он сделал хет-трик, а в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1) не отметился результативными действиями.

До этого Роналду получал приз лучшему игроку «Юнайтед» в сентябре и октябре.

В этом сезоне футболист забил 18 голов и отдал 3 передачи в 33 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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