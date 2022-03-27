Дешам о Тчуамени: «Умеет отбирать мяч лучше, чем Погба. У него огромный потенциал»

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко отозвался о хавбеке Орельене Тчуамени.

Игрок «Монако» забил победный гол в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром (2:1).

«Орельен – игрок высокого уровня. При этом у него огромный потенциал, он умеет контролировать игру. Он уже доказывал это в предыдущих матчах, когда выходил в стартовом составе или на замену. У них тандем с Полем [Погба].

Орельен умеет вести агрессивную борьбу и отбирать мяч чуть лучше, чем Поль, который скорее тяготеет к атакующей игре. Они реально играли тандемом, а иногда формировали трио с Гризманном, и это важно», – сказал Дешам.

Ранее сообщалось, что Тчуамени интересен «Реалу», «Ливерпулю», «ПСЖ» и «Челси».

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