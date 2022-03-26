«Уход Салаха из АПЛ станет катастрофой. Но положение «Ливерпуля» кажется безвыходным». Маккойст о контракте для форварда

сравнил с катастрофой возможный уход из «Ливерпуля».

Текущий контракт египтянина рассчитан до 2023 года.

«Все больше похоже на то, что он уйдет. И ощущение будет усиливаться, пока они не договорятся.

Ситуация интересная, ведь он один из лучших игроков Европы, если не лучший, за последние 18 месяцев или около того. Он феноменален.

Думаю, мы дошли до такого этапа, когда «Ливерпуль» просто не может пересечь определенную черту по зарплатам, и положение кажется безвыходным.

Сколько «Ливерпулю» придется заплатить, чтобы заменить Салаха? Вопрос хороший. Но есть и обратная сторона. Если Салах получит то, чего желает, не придут ли за повышением зарплаты еще трое-четверо? Клоппу и «Ливерпулю» нужно соблюсти баланс.

На мой взгляд, уход Салаха из станет катастрофой. Мы хотим, чтобы в лучшей лиге играли лучшие футболисты, и он в их числе», – сказал бывший форвард «Рейнджерс».

Хави предпочитает Салаха Левандовскому в качестве альтернативы Холанду. Вингеру «Ливерпуля» нравится стиль игры «Барсы»