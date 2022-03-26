Хендерсон о полуфинале Кубка с «Сити»: «Люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финалов. Грустно, что фанатам дорого ехать в Лондон»

считает, что матч «Ливерпуля» и в Кубке Англии нужно было перенести с .

Фанаты обоих клубов и мэры Ливерпуля и Манчестера просили поменять стадион, так как из этих городов нет поездов в Лондон на пасхальных выходных, на которые запланирован матч. Несмотря на это, полуфинал Кубка Англии пройдет на «Уэмбли» в субботу, 16 апреля.

Футбольная ассоциация Англии предоставит болельщикам 100 бесплатных автобусов, чтобы решить эту проблему.

«Я думал о фанатах. Это их день, а они не смогут добраться в Лондон по разным причинам, начиная со стоимости. Мне кажется, в смене места проведения был бы смысл, особенно учитывая тот факт, что обе команды – с северо-запада.

Это лишь мое мнение. Конечно, я уверен, что и тут возникли бы сложности, которые пришлось бы решать Футбольной ассоциации, но фанаты – это самое важное. За последние пару лет я осознал, как важны болельщики для футбола. Очень грустно видеть, что у них есть сложности, что им дорого ехать в Лондон.

Я люблю «Уэмбли», но оставил бы его только для финалов», – сказал капитан .