Хендерсон о нарушениях прав человека в Катаре: «Мы были шокированы, когда нам рассказали. Пытаемся это переварить»

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Игроки сборной Англии шокированы ситуацией с нарушением прав человека в Катаре.

Об этом сообщил полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

«Когда нам рассказали об этом, что было очень важно, мы были шокированы и расстроены. Видеть, что там происходит сейчас и происходило раньше, просто ужасно.

Команда пытается это переварить, мы выдвигаем идеи того, что хотели бы сделать. У нас есть возможность обратить внимание на проблемы и использовать нашу платформу, чтобы изменить ситуацию к лучшему», – сказал футболист.

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