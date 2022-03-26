Хендерсон о нарушениях прав человека в Катаре: «Мы были шокированы, когда нам рассказали. Пытаемся это переварить»

Игроки сборной шокированы ситуацией с нарушением прав человека в Катаре.

Об этом сообщил полузащитник .

«Когда нам рассказали об этом, что было очень важно, мы были шокированы и расстроены. Видеть, что там происходит сейчас и происходило раньше, просто ужасно.

Команда пытается это переварить, мы выдвигаем идеи того, что хотели бы сделать. У нас есть возможность обратить внимание на проблемы и использовать нашу платформу, чтобы изменить ситуацию к лучшему», – сказал футболист.