Михаил Галактионов: «Амбиции стать главным тренером основной сборной есть всегда»

рассказал о желании однажды возглавить сборную России.

Сегодня молодежная национальная команда, которую тренирует Галактионов, проиграла первой сборной в товарищеском матче (0:1).

«Задача была провести совместное занятие, провести матч, дать практику. Если брать игру, то во втором тайме могли забивать. Могли даже выиграть.

Сборная до 19 лет прекратила свое существование, многих подтянули: Пиняев, Худяков. Познакомились, увидели их качества.

Что касается отбора, то у нас состояние неопределенности. Завершения нет, технических поражений нет. Пока все игры отменены до дальнейшего уведомления.

Молодежная сборная нужна, чтобы игроки понимали требования главной команды и спокойно в нее вливались. Контакт с Карпиным есть.

Я на открытой тренировке говорил, что надо понять, что с чемпионатом Европы. Поэтому по совмещению надо смотреть, если вдруг появится предложение от клуба. Сейчас сложно что-то говорить.

Амбиции стать главным тренером основной сборной есть всегда. Для меня работа в любой сборной вершина. Если санкции будут продолжены, то внутренний чемпионат будет отдушиной», – сказал Галактионов.