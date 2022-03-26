Лапорта о 4:0 с «Реалом»: «Вспомнились 6:2 и другие великие победы «Барсы». Хави подарил болельщикам высшее наслаждение»

поделился эмоциями от победы «Барселоны» над «Реалом» (4:0) в Мадриде.

«Я жаждал таких ощущений, как на , и не только из-за забитых голов, но и из-за того, как именно мы играли. Это понравилось мне больше всего.

Эта игра напомнила нам победу со счетом 6:2, да и другие великие матчи с «Реалом»: 5:0 в 1974-м, 5:0 на «Камп Ноу»... Это было настоящее шоу.

Я поблагодарил Хави. Он очень хорошо справляется. Он позволил болельщикам пережить исторический момент, получить высшее наслаждение.

Он привил команде наш фирменный стиль, который и делает нас великими.

Если бы мы пригласили раньше, кто знает, была бы сейчас ситуация лучше или нет, подписали бы мы зимой тех же игроков или нет. Мы на верном пути, но не можем утверждать, что работа сделана», – сказал президент «Барселоны».