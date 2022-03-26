Златан об ЛЧ: «Потрясающий турнир, но если я его не выиграю, это не изменит меня как футболиста – я уже лучший»

не переживает из-за того, что он не побеждал в чемпионов.

– Я считаю, что это потрясающий турнир. Я забил пару голов, которые мне нравятся, и получил возможность играть против лучших команд и футболистов Европы.

– Как вы относитесь к тому, что ни разу не выигрывали Лигу чемпионов?

– Двояко. Выиграть ее было бы здорово. Но если я не выиграю ее, это не изменит меня как игрока. Если я возьму этот трофей, это не сделает меня лучше как футболиста, потому что я [уже] лучший игрок.

Уже подтверждалось, что лучшие футболисты выигрывают не все, – сказал 40-летний форвард .