40-летний Ибрагимович о будущем: «Буду играть, пока не увижу кого-то лучше меня»

Форвард высказался по поводу своего будущего.

«Оно еще не предопределено. Давайте посмотрим, что будет дальше. Я не хочу жалеть об уходе из футбола и говорить, что я мог бы еще поиграть. Я бы жалел об этом до конца жизни. Хочу играть как можно дольше.

Я буду играть до тех пор, пока не увижу кого-то лучше меня. Так что пока продолжаю играть», – сказал 40-летний Ибрагимович.

В текущем сезоне швед провел 18 матчей в Серии А и забил 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.