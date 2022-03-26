Ибрагимович о кумирах: «Нравится характер Али – говори, но отвечай за слова. Роналдо – лучший в истории и делал то, чего я никогда не видел»

назвал и своими кумирами.

«Мой отец заставлял меня смотреть много видео с Мохамедом Али, и мне нравится его характер. Говори, но отвечай за свои слова. Говори не потому, что ты кем-то себя считаешь, а говори потому, что уверен в себе.

Среди футболистов же лучшим в истории я считаю Роналдо. Я следил за ним, равнялся на него. Он делал то, что хотели уметь все, делал такие вещи, которых ты еще не видел. Все пытались копировать его игру. Когда мы шли играть в футбол, то пытались повторять его действия.

А потом мне удалось встретиться с ним, сыграть против него, пускай не с ним, и вдруг нереальное стало реальным», – отметил форвард .