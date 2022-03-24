«Милан» может предложить Златану контракт с переходом на должность директора

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

«Милан» намерен продлить контракт со Златаном Ибрагимовичем.

Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до конца этого сезона. Зарплата игрока составляет 7 миллионов евро в год.

Стороны хотят продолжить сотрудничество. Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, клуб может предложить нападающему новый контракт с зарплатой около 2 миллионов евро и возможностью перехода на должность директора. 

В текущем сезоне Серии А 40-летний футболист провел 18 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные