Карпин об отстранении России от стыков ЧМ-2022: «Поплакали, порасстраивались. Сейчас нормально»

сообщил, что сборная России не горюет из-за отстранения от стыков ЧМ-2022.

– Как ребята чувствуют себя психологически?

– Понятно, что отношение к этому сбору у нас другое. Теории стало меньше. Более расслабленно все. Но это нормально и хорошо. Мы проводим тренировки.

– Кто сильнее всех переживает за стыки?

– Уже все пережили. Все поплакали, порасстраивались. Сейчас все нормально.

– Аршавин не видит смысла в этих сборах.

– Ну, это он так считает. Что бы игроки делали? Отдыхали 3-4 дня? Если есть риски травм, то пусть тогда в футбол не играют.

Не будет завтра заруб. Просто хочется посмотреть на всех. Нагрузка будет распределена. Сыграют завтра по тайму все.

– На кого хотите посмотреть из молодежки?

– На всех, – сказал главный тренер национальной команды.

Биджиев об отстранении Poccии: «Обидно, что страдают спортсмены. Даже когда Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе бойкотировались, это не касалось ЧМ по футболу»