Карпин об отстранении России от стыков ЧМ-2022: «Поплакали, порасстраивались. Сейчас нормально»

Валерий Карпин сообщил, что сборная России не горюет из-за отстранения от стыков ЧМ-2022.
– Как ребята чувствуют себя психологически?
– Понятно, что отношение к этому сбору у нас другое. Теории стало меньше. Более расслабленно все. Но это нормально и хорошо. Мы проводим тренировки.
– Кто сильнее всех переживает за стыки?
– Уже все пережили. Все поплакали, порасстраивались. Сейчас все нормально.
– Аршавин не видит смысла в этих сборах.
– Ну, это он так считает. Что бы игроки делали? Отдыхали 3-4 дня? Если есть риски травм, то пусть тогда в футбол не играют.
Не будет завтра заруб. Просто хочется посмотреть на всех. Нагрузка будет распределена. Сыграют завтра по тайму все.
– На кого хотите посмотреть из молодежки?
– На всех, – сказал главный тренер национальной команды.
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